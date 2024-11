Como mergulhador encontrou e devolveu anel de formatura perdido há 47 anos

O objeto estava enterrado a cerca de 1,8 metros de profundidade, não muito longe da costa. "Você encontra pregos enferrujados e tampinhas de garrafa e então finalmente encontra algo realmente brilhante", disse Davis em entrevista ao jornal americano The Washington Post.

Ele contou que já tinha encontrado outros itens valiosos, mas eles carregavam poucas informações ligadas à pessoa que perdeu. Desta vez, no entanto, foi diferente. "Meu primeiro pensamento foi: 'Será que essa pessoa ainda está por perto para recuperá-lo?'", completou.

Anel estava gravado com um conjunto de informações — as iniciais "FMP", o ano de 1964 e o nome da McMaster University, em Ontário, no Canadá. "Parecia quase meu dever tentar devolvê-lo", disse ao Washington Post. Inicialmente, Davis procurou informações no site da universidade canadense, mas não encontrou nada. Então, decidiu contatar diretamente o corpo docente, que conseguiu identificar as iniciais como pertencentes a Frederick Morgan Perigo, um ex-aluno. Karen McQuigge, diretora de engajamento de ex-alunos da universidade, explicou que a instituição não fornece anéis de formatura e que aquele que foi encontrado provavelmente foi adquirido de forma independente ou dado como presente sentimental.

Morgan Perigo (à esquerda) e o mergulhador Alex Davis com o anel de formatura Imagem: Arquivo/Universidade McMaster

Homem revelou que perdeu o anel em 1977. A equipe de McQuigge entrou em contato com Perigo e ele confirmou que havia perdido um anel de formatura durante uma viagem de família na mesma praia onde Davis fez a descoberta. Morgan contou que o anel escorregou de seu dedo e caiu no oceano quando ele estendeu a mão para pegar seu filho, justamente no momento em que uma onda atingiu a praia. "Ele pensou que estava perdido para sempre", disse McQuigge. "O anel ficou perdido por tanto tempo, mais tempo do que eu estou neste planeta", comentou Davis.

Presente de aniversário de 83 anos. No final de outubro, um dia antes do aniversário de Perigo, o mergulhador enviou o anel resgatado para seu verdadeiro dono, pagando o frete expresso de 48 horas para garantir que o objeto chegasse o mais rápido possível. "Que presente maravilhoso e inesperado", disse Perigo à Universidade McMaster. Depois, o mergulhador também ligou e desejou felicidades ao aniversariante.