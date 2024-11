Poderoso Chefão? Empresário recebe cabeça de cavalo decepada na Itália

Federação industrial se posicionou. O presidente da Ance Palermo, Giuseppe Puccio, disse: "Pensamos que tínhamos deixado esse tipo de intimidação para trás e, em vez disso, temos que notar que esse não é o caso. Expressamos toda a nossa solidariedade e proximidade ao empresário e sua família".

Cena lembra filme "O Poderoso Chefão", de Francis Ford Coppola. Na obra, o produtor de cinema Jack Woltz (John Marley) se recusa a colocar Johnny Fontane (Al Martino), protegido do mafioso Vito Corleone (Marlon Brando), em um novo filme. Como resultado, os mafiosos cortam a cabeça do cavalo favorito de Woltz e a deixam em cima de sua cama, com a intenção de convencê-lo a escalar Fontane. A cena foi gravada com uma cabeça de cavalo verdadeira, por Coppola não ter gostado da cabeça cenográfica.