Trump escolhe o investidor Scott Bessent para chefiar Tesouro nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o gestor de fundos de investimento Scott Bessent como secretário do Tesouro, um cargo-chave para a execução da sua política fiscal.

O que aconteceu

Bessent, CEO do Key Square Group, defende uma extensão dos cortes de impostos do primeiro governo Trump, a reafirmação do domínio energético americano e o enfrentamento do déficit orçamentário, segundo o jornal norte-americano New York Times. O investidor virou conselheiro econômico de Trump no ano passado.

Ele também defende a desregulamentação da economia e o aumento de tarifas sobre importações. Essas ações estão em sintonia com o plano econômico do presidente eleito, que combina cortes de impostos e estímulos à produção doméstica.