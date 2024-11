Embaixada argentina, sob tutela do Brasil, sofre cerco em Caracas

Ex-deputado denuncia agentes encapuzados e bloqueio na rua. Pedro Urruchurtu, também asilado na embaixada, afirmou em redes sociais que os policiais pertencem à Direção de Ação Estratégica e Tática (DAET) e ao Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin). Ele relatou que os agentes estão posicionados em diferentes pontos ao redor da sede e que o sinal de celular foi bloqueado.

?? Continúa la situación de asedio a las 8:40PM del 23 de noviembre, en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, protegida por Brasil. Permanecen los funcionarios encapuchados, los drones y la señal de telefonía celular bloqueada. pic.twitter.com/dyVmfeSgL0 -- Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) November 24, 2024

Vídeos mostram bandeira brasileira e viaturas no local. Em um dos registros compartilhados por Urruchurtu, é possível ver a bandeira do Brasil hasteada na embaixada e uma viatura policial estacionada em frente. A tensão persiste desde a noite do dia 23 de novembro, sem sinal de desmobilização.

Cerco reforça denúncias de perseguição a opositores na Venezuela. A operação é vista como mais um episódio de repressão do governo de Nicolás Maduro contra críticos e desafetos políticos. Organizações de direitos humanos já manifestaram preocupação com o caso e pedem ações internacionais para proteger os asilados.

Argentina condena cerco policial à sua embaixada em Caracas. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina repudiou os atos de assédio contra os opositores asilados na sede diplomática, atualmente sob proteção do Brasil.

Fechamento de ruas e tropas armadas violam normas internacionais. Segundo o comunicado oficial, as ações das forças de segurança venezuelanas representam uma violação do direito internacional, que assegura proteção às embaixadas e aos asilados.