Projeções apontam Yamandú Orsi, pupilo de Mujica, presidente do Uruguai

Projeções de institutos de pesquisa uruguaios apontam que Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez, 57, é o novo presidente do país. As eleições aconteceram neste domingo (24), mas o resultado oficial deve ser conhecido até a o começo da madrugada desta segunda-feira (25), segundo a Corte Eleitoral.

O que aconteceu

Orsi teria vencido com porcentagens que podem variar de 48% a 50% dos votos, segundo os institutos de pesquisa uruguaios. Se a vitória se confirmar, vem de encontro à tendência das últimas pesquisas eleitorais divulgadas, que mostraram pequena vantagem nas intenções de voto.

Segundo a Corte Eleitoral, equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, até às 21h10, quem tinha o maior número de votos era o concorrente, Álvaro Delgado. Cerca de 24% das urnas foram apuradas até a última atualização. O ministro da Corte, José Korzeniak, disse, em entrevista coletiva, que é "plausível" que as projeções dos institutos estejam corretas, mas o resultado oficial só será de fato sacramentado quando todas as urnas forem apuradas.