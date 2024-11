Dinamarquesas envenenadas por metanol no Laos vomitaram sangue por 13 horas

O belga passou dias procurando por elas, até descobrir que haviam morrido. Ele teria pedido ajuda para um amigo, que publicou o relato na rede social Reddit no dia 18 de novembro e deixou um alerta para pessoas que fossem viajar ao Laos. ''Por mais de 72 horas nenhum contato pôde ser feito, embora elas tivessem combinado de se encontrar em Vang Vieng. O estranho foi que a última mensagem dizia que ambas estavam vomitando sangue há 13 horas'', escreveu.

A polícia local declarou que as dinamarquesas beberam no bar do albergue no dia 12 de novembro. Na sequência, elas teriam ido visitar outros bares da região e voltado para o quarto por volta da 00h, segundo informações do New York Post. As duas foram encontradas inconscientes no chão do banheiro no dia seguinte.

Seis mortos por suspeita de envenenamento

Além das dinamarquesas, dois australianos, uma britânica e um americano teriam sido as vítimas. Pelo menos cinco dos que morreram estavam hospedados no mesmo albergue. Segundo o New York Post, há outros 11 estrangeiros que foram intoxicados e estão hospitalizados.

A investigação aponta que as doses de álcool tenham sido distribuídas gratuitamente na hospedagem. A agência de notícias estatal do Laos, KPL, disse na sexta-feira (22) que as autoridades estavam reunindo evidências e relatos de testemunhas após as mortes dos estrangeiros devido à suspeita de "consumo de bebidas alcoólicas contaminadas".

O governo do Laos disse que está ''profundamente triste com as mortes dos turistas''. "Estamos conduzindo investigações para encontrar as causas do incidente e levar os perpetradores à justiça, de acordo com a lei", disse em seus primeiros comentários oficiais publicados no site do Ministério das Relações Exteriores no sábado (23).