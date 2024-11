Trump indica veteranos do governo para equipe econômica; veja nomes

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu dois veteranos de seu primeiro governo para compor sua futura equipe econômica. Na terça-feira, 26, Trump indicou Jamieson Greer para servir como Representante do Comércio e Kevin Hassett para chefiar o Conselho Econômico Nacional da Casa Branca.

O que aconteceu

Quem é Jamieson Greer. Ele atuou como chefe de gabinete do ex-representante comercial de Trump, Robert Lighthizer, arquiteto das tarifas originais de Trump sobre cerca de 370 bilhões de dólares em importações chinesas e da renegociação do acordo de livre comércio da América do Norte com o Canadá e o México. Nessa função, Greer participou de todas as negociações com autoridades chinesas até a assinatura de um acordo comercial de "Fase 1" com Pequim em janeiro de 2020. Sob esse acordo, a China se comprometeu a comprar cerca de 200 bilhões de dólares em produtos norte-americanos ao longo de dois anos. A meta nunca foi alcançada, em parte devido à pandemia da Covid-19.

Quem é Kevin Hassett. Veterano, Hassett chefiou o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, que assessora o presidente sobre política econômica, de 2017 a 2019. Depois de deixar o governo, ele teve um breve retorno para ajudar com a resposta à pandemia da Covid-19. Nos primeiros dias da pandemia, ele pintou um quadro mais pessimista das prováveis repercussões do que outros assessores da Casa Branca estavam fazendo na época. Atualmente, Hassett é diretor administrativo do Milken Institute.