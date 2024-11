Síria: Rebeldes tomam aeroporto de Aleppo; Irã menciona ataque em consulado

O ataque desta semana foi o maior desde março de 2020. Naquele ano, Rússia e Turquia fizeram um acordo para abrandar o conflito. O Exército sírio disse que segue enfrentando a ação e que havia causado grandes perdas aos insurgentes em Aleppo e Idlib.

Meses de bombardeios e cercos "viraram o jogo" contra rebeldes em Aleppo em 2016. Na ocasião, ofensiva foi feita por Assad, Rússia, Irã e milícias xiitas.

Guerra civil no país era considerada contida. Assad, com a ajuda de seus aliados Rússia e Irã, conseguiu colocar cerca de dois terços do país novamente sob o controle do governo nos últimos anos, sendo que Idlib, a sudoeste de Aleppo, continua sendo o último reduto rebelde.

*Com informações da AFP e da Deutsche Welle