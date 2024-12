Pepino-do-diabo intriga cientistas: jato explosivo lança sementes a 70 km/h

A forma com que o pepino-do-diabo dispersa as sementes intrigava cientistas há séculos. Especialistas das universidades de Oxford e Manchester realizaram diversos experimentos até desvendarem o mistério. Eles desenvolveram modelos matemáticos para descrever a mecânica do lançamento. O estudo foi publicado na revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Imagens mostram o fruto mudando o ângulo a partir de 72 horas antes do lançamento Imagem: Reprodução/Proceedings of the National Academy of Sciences

Entenda o mecanismo

Primeiramente, os frutos acumulam um fluido mucilaginoso nas semanas que antecedem a dispersão. Esse fluido causa o aumento da pressão interna.

Na sequência, faltando poucos dias para o lançamento, parte do fluido é transferido para o caule. Assim, ele se torna mais longo, espesso e rígido, e isso faz o fruto girar e sair de uma posição praticamente vertical para assumir um ângulo próximo a 45º.

Nos primeiros microssegundos do lançamento, a ponta do caule recua do fruto. Isso faz ele girar no sentido oposto.