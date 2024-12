Parlamento fechado e duras proibições: o que aconteceu na Coreia do Sul

A Coreia do Sul ordenou, nesta terça-feira (3), o fechamento do parlamento, a proibição de todas as atividades políticas e declarou que a imprensa estará sujeita a controle. Decisões foram anunciadas após o presidente Yoon Suk Yeol decretar a lei marcial no país.

O que aconteceu

Presidente da Coreia do Sul decretou a lei marcial no país nesta terça-feira (3). Yoon Suk Yeol justificou que a decisão é necessária para proteger o país de "forças comunistas" em meio a constantes disputas com o parlamento, controlado pela oposição. A medida surpreendente ocorre no momento em que o Partido do Poder Popular de Yoon e o Partido Democrático, principal partido de oposição, travam uma queda de braço em relação ao projeto de lei orçamentária do próximo ano.

Duras proibições foram anunciadas. "Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas" diz comunicado do governo sul-coreano.