Professor: Vitória de Trump pode ter estimulado presidente da Coreia do Sul

Sob a medida ficam restritos o direito de se deslocar, se reunir, manifestar opinião e até mesmo o direito de não ser preso sem fundamentação jurídica. A Ucrânia, por exemplo, em 2022, proibiu que homens de 18 a 60 anos deixassem o país sob a justificativa da lei marcial adotada no país.

Mas a Coreia do Sul é uma democracia, tem tido continuamente renovação do seu parlamento, dos presidentes, os processos vêm acontecendo. Então, acho que essa atitude [do presidente] neste momento pegou muita gente surpresa, inclusive a mim.

Alexandre Uehara

Na opinião do colunista Ricado Kotscho, a eleição de Trump fez com que os conservadores saíssem da casinha.

O governo atual do Biden mostrou logo de cara que era contra essa tentativa de golpe. Mas o Donald Trump já fez os conservadores saírem da casinha antes mesmo de ele assumir no dia 20 de janeiro. Já está começando confusão, teve essa confusão na Coreia do Sul, que acho que tem a ver com isso, com a direita mundial empoderada, mas tende a piorar muito. Então, como a gente já se esperava na eleição do Trump, tornou o mundo muito mais perigoso. E aí podem acontecer fatos como esse que ninguém esperava na Coreia do Sul.

Ricado Kotscho, colunista do UOL

Presidente recuou

Após repercussão, cerca de três horas após a implementação da medida e a mobilização do Exército, Yoon Suk Yeol recuou e cancelou a medida às 4h30 (16h30, no horário de Brasília) e determinou uma reunião com seu gabinete para oficializar a decisão.