Coreia do Sul: como bolsa de grife da primeira-dama ajudou a escalar crise

Violação de regras. A oposição ao governo acusou Kim de infringir as regras anticorrupção do país ao aceitar a bolsa e pediu investigação. Mesmo assim, o presidente apenas se desculpou meses depois, quando perdeu muito apoio nas eleições legislativas, que aconteceram em abril.

Impacto político. Há quem acredite que o Partido do Poder Popular (PPP), a qual o presidente faz parte, perdeu forças no Parlamento por conta do comportamento da primeira-dama. Esperava-se que ela negasse o presente imediatamente.

Queda no apoio. Além da ver seu partido enfraquecido nas eleições legislativas, Yoon Suk Yeol viu seus índices de aprovação do governo enfraquecerem após o vídeo viralizar. De acordo com a Gallup Korea, a taxa de apoio caiu de 36% para 34%, estando apenas um ponto percentual acima do apoio ao principal partido da oposição.