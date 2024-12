'Rápido, vão tirar nossos órgãos': segundo brasileiro é traficado na Ásia

Ministério das Relações Exteriores emitiu alerta para casos de brasileiros traficados para trabalhar em "atividades ilícitas". O comunicado, atualizado no fim de outubro, informa que a embaixada do Brasil em Yangon, antiga capital de Mianmar, "vem sendo notificada, desde setembro de 2022, de casos de aliciamento de brasileiros para trabalho em condições análogas à escravidão", ligados a golpes financeiros virtuais e crimes cibernéticos.

"Trata-se de esquema no qual empresas, supostamente do setor financeiro, oferecem vagas de emprego em operações alegadamente situadas na Tailândia", divulgou o Itamaraty. Na prática, segue o alerta, os brasileiros vítimas do esquema "são transportados para Mianmar, onde têm seus passaportes retidos e são submetidos a longas jornadas de trabalho, privação parcial da liberdade de movimento e possíveis abusos físicos".

Levantamento da ONU de 2023 estimou que, apenas em Mianmar, cerca de 120 mil pessoas são mantidas em condições análogas à escravidão após terem sido traficadas. Outras centenas de milhares se encontram em situação semelhante em países do sul asiático como Camboja, Laos, Filipinas e Tailândia.

Maioria traficada para operações de golpe são homens com ensino superior. "A maior parte não é cidadã dos países em que ocorre o tráfico e muitas têm educação formal, por vezes oriundas de empregos profissionais ou com licenciatura, ou pós-graduação, alfabetizadas em informática e multilíngues", informou as Nações Unidas em comunicado.

É o caso dos dois brasileiros, que receberam propostas de emprego com salários de US 1.500 a U$ 2.000 (cerca de R$ 9.000 a R$ 12.000 pela cotação atual). Eles passaram por entrevistas com supostos profissionais de RH, aceitaram as ofertas, e viajaram até Bangcoc para serem levados de carro até o destino final. Os dois informaram a familiares que o trajeto duraria cerca de quatro horas até a cidade tailandesa de Mae Sot, que faz fronteira com Mianmar, e onde achavam que seria o novo local de trabalho.