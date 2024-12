Brasileiro é vítima de tráfico humano na Ásia: 'Quero ir embora ou morrer'

"Agora eles ficam com o celular", escreveu o brasileio ao chegar ao destino final. Já passavam das cinco da manhã do dia seguinte no horário local (cerca de 21 horas no horário de Brasília), quando o brasileiro escreveu que estava "bem" e teria de entregar seu celular. "Me conte o que aconteceu? Por favor", pediu João. "Não dá", respondeu. A última localização que Luckas compartilhou com o amigo mostrou que ele estava em Kyaukhat, uma cidade em Mianmar na fronteira com a Tailândia, a 33 quilômetros de Mae Sot.

Filho único, Luckas também se comunicou com a mãe antes de entregar o telefone. Ao UOL, Cleide Viana conta que esperava há muitas horas por uma ligação do filho: "Passei a tarde esperando, ele não chegava nunca e, quando chegou, me mandou só uma mensagem estranha, seca, dizendo que estava tudo bem e ia dormir para trabalhar no dia seguinte".

"Fiquei muito preocupada porque sei que ele teria ligado e passado as informações do lugar como eu tinha pedido", diz Cleide. Ela só recebeu a ligação do filho dois dias depois. "Quando me ele ligou, no dia 9 à noite, perguntei: 'Filho, tá tudo bem?'. Ele respondeu: 'Não'. Aí pronto, fiquei apavorada".

Ele disse que não podia falar, enquanto eu escutava uma língua diferente no fundo. Pediam para ele falar em inglês comigo, mas eu não falo inglês. Só deu tempo do Luckas pedir para eu avisar todo mundo que ele estava em risco e dizer que tentaria me ligar de novo nos próximos dias. Cleide Viana, mãe de Luckas, em relato ao UOL

Luckas viajava o mundo e tinha "sonhos de artista", conta a mãe. "O sonho dele era conhecer a Ásia, trabalhar na televisão, ser artista. Sempre foi muito inteligente e dado com as pessoas. Fez cursos de tudo, sabe falar espanhol e sempre foi muito esforçado nos trabalhos que teve".

'Quero ir embora ou morrer'

Amigo passou a receber mensagens esporádicas de Luckas durante um mês. Os contatos eram sempre feitos por números desconhecidos e pelo Telegram, com textos abreviados para dificultar traduções e pedidos para que o amigo não respondesse.