Voo para Madrid retorna a Buenos Aires após problemas ao passar pelo RJ

Um voo da Aerolíneas Argentinas que saiu de Buenos Aires, na Argentina, e tinha como destino Madrid, na Espanha, teve que retornar ao aeroporto de partida após apresentar "novidades técnicas" enquanto sobrevoava o Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Avião, modelo Airbus A330, fazia o voo ARG 1132 pela Aerolíneas Argentinas. Ele saiu do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini às 0h35 da madrugada desta sexta-feira (20).

Enquanto sobrevoava a cidade do Rio de Janeiro, após aproximadamente 2 horas de voo, o avião apresentou uma "novidade técnica". Fontes da empresa aérea disseram ao jornal argentino La Nacion que um alarme referente à pressurização da cabine soou. Isso poderia significar um problema no próprio indicador ou até com a pressão da cabine da aeronave.