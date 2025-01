Avião faz pouso de emergência na Itália após jovem tentar abrir porta no ar

Um avião da EasyJet precisou realizar um pouso de emergência na Itália após uma adolescente se irritar, atacar a tripulação e tentar abrir a porta de saída da aeronave.

O que aconteceu

A passageira, de 16 anos, teria ficado irritada com a crise de tosse de uma criança sentada ao seu lado. O avião havia saído da Turquia em direção a Londres, mas desviou para Bari, na Itália, em meio à confusão gerada no voo, no último domingo (27).

A adolescente seguiu a criança até o banheiro para confrontá-la. Segundo o The New York Times, a jovem perdeu o controle quando a mãe da menina mais nova e a tripulação tentaram intervir no conflito.