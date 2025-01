FAB conclui análise de caixa-preta de avião que caiu no Cazaquistão

Relatório final é de responsabilidade do Cazaquistão. Segundo a FAB, as análises dos dados extraídos dos gravadores de voo e as informações a serem divulgadas no relatório final dessa investigação são de exclusiva responsabilidade do Cazaquistão.

Razões para envio das caixas-pretas ao Brasil

Solicitar análise especializada. O pedido foi feito pelas autoridades aeronáuticas do Cazaquistão à FAB, com base no Anexo 13 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, que permite a colaboração entre países em investigações de acidentes aéreos, de acordo com informações publicadas pela CNN.

Tecnologia de ponta no Cenipa. O órgão, por meio do Labdata (Laboratório de Leitura e Análise de Dados), possui equipamentos avançados, como animações em realidade virtual 3D, que permitem recriar cenários detalhados de voo, incluindo trajetória, altitude e funcionamento de sistemas.

Experiência com aeronaves Embraer. O avião envolvido no acidente foi fabricado pela Embraer. A empresa declarou, em nota, estar à disposição para colaborar com as autoridades.

Equipe internacional de especialistas. A análise está sendo conduzida por técnicos brasileiros e nove especialistas estrangeiros — três do Cazaquistão, três do Azerbaijão e três da Rússia — que acompanham o processo, de acordo com a CNN.