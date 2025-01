Brasileira cai de prédio e morre na Holanda; família suspeita de namorado

Brasileira passou Natal no Brasil

A brasileira nasceu em Planaltina, no Distrito Federal, mas vivia na Europa desde 2018. Caroline passou o Natal ao lado da família, no Brasil. Ela chegou ao país no dia 14 de novembro e ficou até o dia 27 de dezembro.

"Preciso ter paz. Dia 27 de dezembro abracei minha filha viva, e ela foi para os seus braços, e agora ela está morta, e você não quer ajudar. Não faça isso, por favor, manda minha filha para casa. Você tem dinheiro e você sabe disso", escreveu a mãe da brasileira, Eliane Martins, em uma mensagem enviada ao companheiro da filha.

Família tenta trazer o corpo da pedagoga para ser enterrado no Brasil. Segundo Ryan, Edgar prometeu, inicialmente, que pagaria os custos do traslado. Mas mudou de ideia e enviou um áudio comunicando que só poderia dar 500 euros. Nas contas feitas pela família, o custo para trazer o corpo de Caroline é de cerca de 7 mil euros (R$ 45 mil).

Vaquinha foi criada para arrecadar os custos do traslado. Qualquer valor pode ser doado por meio do CPF: 076.943.301-47, em nome de Cauã Martins de Oliveira, irmão da brasileira.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã, informou que acompanha o caso e permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da cidadã brasileira.