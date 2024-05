Embora não se leiam declarações de inimizade entre Rui Costa e Fernando Haddad, até as emas do Alvorada (perdão pelo clichê) sabem da disputa que os dois ministros travam em páginas da imprensa e nos corredores do poder. "As picuinhas revelam um racha cada vez mais difícil de transpor. Costa precisa que o governo gaste mais para viabilizar as obras do PAC 3 em tempo de terem impacto na sucessão em 2026. Haddad precisa equilibrar receitas e despesas do governo para animar também os investimentos privados", diz José Roberto de Toledo. Lula, que poderia arbitrar o conflito, faz que não é com ele. Toledo antevê aonde o problema pode chegar: "A chance de o governo pisar na própria toga e ficar nu aumenta. O presidente parece acreditar, porém, que nem toda nudez será castigada. As urnas julgarão". José Roberto de Toledo: 'Dividir para reinar' de Lula acentua disputa entre Haddad e Costa PUBLICIDADE