Tarcísio de Freitas vai levando até onde pode a dubiedade de sua imagem. Posando de moderado, se encontra com Lula de maneira civil em fevereiro. Sentindo os ventos o empurrarem noutra direção, manda avisar que não repetirá o gesto na inauguração de obras da rodovia Dutra. Sustenta que permanecerá no Republicanos (que tem ministério no governo), mas ninguém sabe se não acabará no PL logo adiante (Valdemar diz que isso é certo). Faz um acordo com o STF para manter as câmeras da PM funcionando, mas publica um edital sobre o tema que dá margem a muitas dúvidas (Para Leonardo Sakamoto, nem dúvidas há).

Thais Bilenky ajuda a compor esse personagem, contando a história atribulada do governador com o presidente do PL, desde a época em que o primeiro ainda era ligado ao PT.

O eleitor agradece se o governador antecipar o máximo possível a revelação de qual político ele de fato será.