A capotagem que levou Tarcísio ao colo de Valdemar

Tarcísio acabou filiado ao Republicanos, que apoiava o governo Bolsonaro no plano nacional. Mas nem sua própria legenda nem as que formaram a coligação — PL, PTB, PSC e PMN — se engajaram pra valer na campanha de Tarcísio. A relação era de conveniência.

Até constatarem sua força com as urnas do primeiro turno abertas. Aí o jogo mudou e todo mundo virou do time de Tarcísio desde criancinha.

Valdemar elegeu o presidente da Assembleia de São Paulo, André do Prado, um homem de sua confiança no PL paulista, e ambos desde então se encarregam da aproximação com Tarcísio.

A orientação de Bolsonaro para a migração do governador para o PL se tornou pública em março, quando o ex-presidente anunciou que a mudança estava "90%" acertada.

Mais recentemente, no início desta semana, Valdemar disse ao Estadão que "Tarcísio falou para mim que virá para o nosso partido lá para junho e agora estão todos ansiosos".