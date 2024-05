A estratégia de Netanyahu de prolongar a guerra na Faixa de Gaza para também estender sua permanência no comando de Israel fez mais vítimas civis, incluindo crianças, em Rafah. As cenas são estarrecedoras. Para Leonardo Sakamoto, "a única saída é que o Tribunal Penal Internacional acate o pedido do procurador-chefe Karim Khan, de prisão de Netanyahu, do ministro da Defesa, Yoav Gallant, e de três líderes do grupo Hamas, responsável pelo ataque terrorista a Israel. Por mais que Tel Aviv não reconheça a competência do TPI, uma série de países que reconhecem já disseram que mandariam Bibi ao xilindró, como a própria Alemanha, mesmo discordando da prisão". As chances de ele vir a ser preso por isso são muito pequenas, mas, segundo o colunista, o mundo precisa pelo menos deixar claro que considera o premiê israelense um fora da lei. Leonardo Sakamoto: Crianças queimadas em Rafah é o custo ao mundo de deixar Netanyahu solto PUBLICIDADE