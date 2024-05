Após caso Moro, TSE vive impasse: como punir desvios da pré-campanha?

O ex-juiz da Lava Jato foi acusado de gastar mais do que o limite permitido pela legislação e de não ter declarado à Justiça Eleitoral valores recebidos pela campanha.

Os sete ministros do TSE concordaram que não tem como calcular o valor máximo a ser gasto da pré-campanha, já que o período não existe oficialmente.

Primeiro, Moro se apresentou como aspirante a presidente da República. Depois, quis concorrer ao Senado por São Paulo. Por fim, registrou a candidatura ao Senado pelo Paraná. Para os adversários, seria preciso somar os gastos das três pré-campanhas, já que era o mesmo nome que estava sendo divulgado aos eleitores.

No julgamento, Moraes alertou para o fato de que não configura fraude o candidato ter cogitado concorrer a três cargos diferentes.

Além disso, não teria como saber se a contas da pré-campanha foram exacerbadas neste caso, porque o limite de gasto da campanha de presidente da República é diferente do teto da campanha ao Senado — que, por sua vez, muda se a disputa for por São Paulo ou pelo Paraná.

"O tribunal afastou qualquer ideia de números mágicos de percentuais, porque há necessidade da análise do caso a caso. Assim como afastamos palavras mágicas também em outros casos. Um percentual pode ser um mero indicador. Mas depende do estado e do cargo. O que deve ser analisado é se houve fraude, se houve abuso do poder econômico", disse Moraes.