Crianças queimadas em Rafah é o custo ao mundo de deixar Netanyahu solto 

Há uma hipocrisia por parte do sistema Internacional e de organizações multilaterais ao ficarem surpresas com o governo de Israel por desrespeitar uma decisão da corte. Nesse sentido, Netanyahu vem sendo extremamente coerente na banana que dá diariamente ao mundo. No afã de se manter longe da prisão, que é o local para onde ele pode ir ao deixar o governo devido às denúncias de corrupção, os ataques à Suprema Corte e sua incompetência em prever os ataques do Hamas, continua produzindo cenas de horror não se importando com a opinião pública internacional.

Sabe que a guerra o mantém no poder. Milhares de israelenses, principalmente famílias de reféns, protestam contra ele por estender o conflito e não conseguir traze-los de volta. São reprimidos com violência na "maior democracia do Oriente Médio".

Diante do cinismo escancarado, a única saída é que o Tribunal Penal Internacional acate o pedido do procurador-chefe Karim Khan, de prisão de Netanyahu, do ministro da Defesa, Yoav Gallant, e de três líderes do grupo Hamas, responsável pelo ataque terrorista a Israel. Por mais que Tel Aviv não reconheça a competência do TPI, uma série de países que reconhecem já disseram que mandariam Bibi ao xilindró, como a própria Alemanha, mesmo discordando da prisão.

Não há falsa equivalência no pedido, como reclamaram os Estados Unidos, que vêm sendo fiador da carnificina em Gaza. Israel foi sim alvo de um ataque terrorista abominável, mas decidiu optar pelos crimes de guerra e contra a humanidade como resposta. O resultado, até agora, são mais de 36 mil mortes.

O pedido de prisão contra Netanyahu não vai resolver a guerra porque ele não será preso em Israel, nos EUA e em uma série de países. Mas sem uma sinalização forte de que o mundo repudia a sua conduta genocida, ela vai continuar acontecendo sem causar um mínimo de preocupação.

Reafirmar a importância do reconhecimento de um Estado palestino, como vem sendo feito pela maioria esmagadora da Assembleia Geral das Nações Unidas, é importante. Mas deixar claro que o primeiro-ministro de Israel é um fora da lei, também é. Se o pedido de Khan não for acatado, o sistema internacional será cúmplice dos ataques. Não terá dado a ordem de queimar crianças, mas consentirá com a barbárie diante do silêncio com beicinho de desaprovação.