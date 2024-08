Boulos, Nunes e Datena decidiram se ausentar do debate promovido hoje pela Veja. Não quiseram servir de escada para o histrionismo de Pablo Marçal.

Para Leonardo Sakamoto, o sequestro da discussão pelo coach pede que o formato dos debates seja repensado. "Melhores seriam eventos agrupados por pacotes de temas de interesse público em vez do formato atual, em que há pouco tempo para que candidatos sejam obrigados a tratar das soluções para os problemas e muito para que se engalfinhem", diz.

Josias de Souza elogiou o desempenho de Tabata, que mostrou ser possível um candidato estar presente e, ao mesmo tempo, ser fujão: "Fustigado com questionamentos de Tabata sobre programas de governo, Marçal raciocinou com as pernas. Fugiu. Revelou-se um covarde presente. 'A pergunta que você fez será respondida no Instagram', disse Marçal, utilizando o seu tempo para ler uma cola preparada por sua assessoria".