Beneficiada por fujões, Tabata torna Marçal covarde presente

Além de exibir o vazio que traz na alma, Marçal se absteve de dirigir perguntas a Marina Helena. Estabeleceu com a opção conservadora do partido Novo uma inusitada tabelinha. "Marina, fale o que você quiser no seu tempo".

Marçal desqualificou os ausentes com comentários tóxicos: "A gente tá com um problema de masculinidade e virilidade nessa nação. Os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não têm coragem coragem de vir".

Tabata, por sua vez, acertou no olho da mosca ao se referir aos fujões: "Se você não aguenta uma provocação do Marçal, como vai conseguir lidar com uma Câmara de Vereadores? Tem que ser centrado, ter sangue frio nessas horas. A população de São Paulo perde com essa covardia deles".

Numa disputa eleitoral, sempre há o risco de parte do eleitorado confundir um certo candidato com o candidato certo. A julgar pelo ascensão do ódio nas pesquisas, a desqualificação de Marçal faz muito sucesso.

O diabo é que a desfaçatez não deixará de existir apenas porque Nunes, Boulos e Datena fogem dela. Se o debate desta segunda-feira serviu para alguma coisa foi para que Tabata demontrasse que a coragem do histrionismo some no instante em que o candidato histrião mais precisa dela.