O troco de Moraes e o truco de Lira

Nova ofensiva bolsonarista tem efeito rebote pró-Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal Imagem: Gustavo Moreno/STF

A revelação de mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes tem um efeito rebote de fortalecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal.



As reportagens da Folha de S.Paulo mostrando interlocução de juízes auxiliares de Moraes no STF com o perito do Tribunal Superior Eleitoral motivaram uma primeira leva de críticas ao ministro e ensaio de retomada de pedido de impeachment dele no Senado.



Ato contínuo, ministros do STF, inclusive o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, saíram em sua defesa. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez o mesmo. Além do respaldo institucional, Moraes ganha oxigênio no enfrentamento ao radicalismo bolsonarista quando é atacado.



A análise está no oitavo episódio do podcast A Hora, apresentado por José Roberto de Toledo e Thais Bilenky no UOL.



Uma série de reportagens da Folha de S.Paulo mostra mensagens e arquivos trocados por WhatsApp entre assessores de Moraes e Eduardo Tagliaferro, perito criminal que chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. A correspondência ocorreu de agosto de 2022 a maio de 2023.



Nela, o gabinete de Moraes no STF pediu informações sobre bolsonaristas ao TSE, algumas das quais abasteceram o inquérito das fake news, que o ministro relata no STF.



A pressão para o fim deste inquérito, aberto em março de 2019, aumenta, mas a ofensiva bolsonarista contra Moraes vem acompanhada de uma onda de apoio a ele.



