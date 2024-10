O prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva, foi vítima de um atentado a tiros Divulgação Policia Militar O crime organizado já está instalado na política Rodrigo Barradas O começo da coluna de Leonardo Sakamoto não é auspicioso: "Não acredite em quem diz que facções criminosas estão tentando entrar na política brasileira. Elas já estão lá, há tempos, na lavagem de dinheiro através de companhias de ônibus, nos acordos de máfias de perueiros, em licitações fraudulentas que sangram os cofres públicos, em parcerias entre guardas e policiais e o crime, na contenção violenta a movimentos sociais, na grana derramada para eleger ou reeleger parças. Não tá tudo dominado, mas, no ritmo atual, eles chegam lá". O resto da análise é triste, mas não dá para não ler. Reinaldo Azevedo também trata do assunto em conversa em vídeo com Natália Mota, no Olha Aqui!. "Seria necessária uma grande concertação no país para tomar medidas (contra a penetração do crime organizado na política), o que é impossível", diz. Perdão por azedar o começo da sua semana, mas esse é um assunto inescapável. Leonardo Sakamoto : Brasil caminha para ser um narcoestado enquanto políticos apelam ao cinismo

