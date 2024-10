Brasil caminha para ser um narcoestado enquanto políticos apelam ao cinismo

Apesar do financiamento público de campanha, a Justiça não tem sido capaz de evitar o caixa 2. E, com ele, a grana do crime nas eleições.

Há candidatos que batem no peito dizendo que não usam o fundo eleitoral, mas contam com estrutura garantida pela ajuda feita nas sombras, que não aparece nas prestações de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Já é terrível quando esse caixa 2 vem de empresários que vendem roupa, comida e materiais esportivos, mas a situação ganha contornos de terror quando é oriundo de "empresários" que vendem pó, armas e usam trabalho escravo — só para citar os três principais crimes transnacionais segundo a ONU.

No fim de cada primeiro turno, os partidos festejam os números nos parlamentos municipais, estaduais, distrital e federal. E os eleitos com dinheiro sujo são tão bem-vindos quanto aqueles que vêm com dinheiro limpo.

Precisamos rediscutir a política de doação de campanha para facilitar a identificação e punição de quem recebe recursos oriundos de facções criminosas e milícias. Candidatos e patrocinadores precisam responder à lei, mas não só eles. Não dá para um partido sair ileso se algum de seus membros usou o cargo para ajudar facções criminosas a lavar dinheiro do tráfico, por exemplo. As agremiações precisam atuar de forma preventiva, caso contrário, são cúmplices.

Enquanto isso, territórios controlados, que funcionam como currais eleitorais, garantem a eleição dos candidatos das facções — que, depois de empossados, vão ser prepostos dessas organizações, ajudando a matar se for preciso. Sai o coronelismo do detentor do poder econômico ou midiático, entra o do dono da boca, não raro amparado por quem usa o nome de Deus em vão.

Em São Paulo, a cúpula do PRTB, partido de Pablo Marçal, que se orgulhou da relação com o PCC, é só a ponta do iceberg.