Boulos-2024 transforma-se numa encenação precária de Lula-2002

A carta de Boulos é tardia porque chega às manchetes a seis dias da eleição. É artificial porque o antigo líder do movimento dos sem-teto formaliza na reta final uma moderação que deveria ter realçado desde a derrota que sofreu na eleição municipal de 2020.

Boulos diz agora, premido pelas circunstâncias, que o eleitor paulista não precisa ter medo da mudança, pois será um prefeito "de diálogo", sem "qualquer tipo de sectarismo."

A iniciativa é improdutiva porque a rejeição cavalar de Boulos e o favoritismo estelar de Ricardo Nunes dão ao texto uma aparência extemporânea e um aroma oportunista. Boulos reconhece com atraso uma obviedade: "A periferia mudou." Admite que a esquerda "deixou de falar" com brasileiros que ralam há anos à margem da CLT. Promete "reconhecer" o esforço e "oferecer oportunidades".

Mimetizando as antigas caravanas petistas, o candidato do PSOL anunciou que dormirá nas casas de eleitores até o dia da eleição. Reeditou até o antigo slogan de Lula. "A esperança pode, sim, vencer o medo", anotou.

O problema é que parte dos 70% de votos que rejeitaram a continuidade de Nunes no primeiro turno optam agora pela reeleição do prefeito não por aprovar a administração dele, mas por considerá-lo um mal menor. Nesse contexto, conversões de última hora, ainda que sinceras, tendem a ser recebidas com um mal maior.