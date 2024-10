Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) Rafael Vieira/Estadão Conteúdo e Ton Molina/Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro não se adaptaram às circunstâncias Rodrigo Barradas "Lula e Bolsonaro vão sair mais fracos do que entraram nesta eleição municipal. Não atenderam às expectativas dos aliados nem dos eleitores. Os polarizadores polarizaram menos. Seus campos magnéticos encolheram - mas por razões diferentes." Assim começa coluna em que José Roberto de Toledo faz uma análise lúcida do fraco papel desempenhado pelas duas maiores lideranças populares da política brasileira. Recomendo demais a leitura. José Roberto de Toledo: As circunstâncias mudaram, mas Lula e Bolsonaro não se adaptaram a elas PUBLICIDADE