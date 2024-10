As circunstâncias mudaram, mas Lula e Bolsonaro não se adaptaram a elas

As expectativas de consumo dos eleitores mudaram. Eles querem mais e melhor. Políticas de transferência de renda já não dão conta. Literalmente: o dinheiro do Bolsa Família não cobre mais a conta do mercado e do aluguel porque a fatia gasta com o pagamento de dívidas aumentou muito. Daí o estímulo para arriscar - e perder - uma graninha em jogo do tigrinho ou em bet casada sobre número de escanteios e cartões amarelos.

As expectativas são parte determinante da avaliação do governo. É uma equação: o grau de satisfação é igual à expectativa menos a realidade. Se a realidade atende à expectativa, a resultado é positivo, e a avaliação do governo também. Se o eleitor espera mais, mas a entrega pelo governo permanece a mesma, o resultado é frustração da expectativa e desaprovação. Fazer o mesmo de sempre, ou de uma década e meia atrás, já não basta.

Lula e Bolsonaro mudaram? Não. Mudaram as circunstâncias, e eles não se adaptaram. Não se ajustaram às expectativas dos novos eleitores.

Na sua obra "Meditaciones del Quijote", o filósofo espanhol José Ortega y Gasset escreveu: "Eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo, não me salvo."

Qualquer liderança política que não compreenda o ambiente onde opera, que não se adapte a ele ou que não consiga adaptá-lo às suas necessidades vai falhar em sua missão.