Em 1997, o estado do Ceará deu início a um processo de regularização fundiária das áreas ocupadas na Vila de Jeri, no município de Jijoca de Jericoacoara. Imaginava-se que ali seria um local abandonado, sem dono. No dia 8 de outubro daquele ano, o estado abriu uma matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Acaraú em um processo chamado de arrecadação sumária de terras. Naquela hora, o estado afirma que procurou por possíveis proprietários no cartório, mas não achou dono (leia mais sobre isso abaixo).