Fim do 'sonho americano' e abalo na classe média alimentam voto em Trump

O raio-x fica ainda mais indecente quando se constata que Nova York produz 8% do PIB dos EUA. Se fosse um país, estaria entre a 10ª e 12ª maior economia do mundo. A cidade ainda concentra o maior número de bilionários do planeta. São 104 fortunas que, sozinhas, dariam conta da pobreza no mundo.

Os dados condizem com a realidade contada por alguns daqueles americanos em busca de emprego. Isaac Foster, de 52 anos, conta que seu salário não é mais suficiente para arcar com as despesas de sua família. "Temo pelos meus filhos", disse. "Tudo está muito difícil, mesmo para quem tem trabalho", afirmou.

Ele garante que seu voto irá para Kamala Harris. Mas diz que "entende" quem busca outra opção.

Tyrell Perry, de 21 anos, procura sem primeiro emprego formal e faz mistério sobre quem vai votar. "Não sei nem se meu voto faz diferença", lamentou. Ao ser questionado quanto tempo estava na fila para se registrar para o trabalho, ele ainda foi irônico. "E que diferença faz isso para quem tem todo o tempo do mundo?", questionou.

Trabalhadora informal em Nova York Imagem: Jamil Chade/UOL

As últimas pesquisas de opinião apontam que a população negra americana votará amplamente pela Kamala Harris, mantendo o histórico apoio aos democratas desde os anos 90.