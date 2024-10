Facções criminosas do Sudeste levam terror e medo aos estados do Nordeste

Agentes federais apuraram que Francisca Alves da Silva, a Preta, mulher de Marcolinha, e o filho dele Leonardo Herbas Camacho, comandavam os jogos de azar e o tráfico de drogas no território cearense. Ambos e outros acusados foram presos preventivamente.

As investigações começaram depois que o CV passou a fixar cartazes em lugares públicos ordenando o fechamento de todas as bancas do PCC que faziam jogos do bicho ou apostas. A PF investigou as lotéricas mencionadas nos avisos e chegou à família e aos comparsas de Marcolinha.

Banho de sangue no Piauí

No Piauí, cinco mortes registradas em menos de duas semanas nas pacatas cidades de Avelino Lopes e São Raimundo Nonato, no extremo sul do estado, foram relacionadas a uma guerra local de grupos do PCC, como divulgou o colunista do UOL, Carlos Madeiro, em 20 de fevereiro deste ano.

O conflito envolvia dois grupos da facção que eram próximos, mas acabaram rompendo: os "marotos" e os "brancos", que entraram em guerra e disputaram a região entre o oeste da Bahia e o sul piauiense. O resultado do confronto foi um banho de sangue.

Os irmãos Fleques Pereira Lacerda, o Pequeno, e Delvane Pereira Lacerda, o Pantera, ladrões de bancos de São Paulo e integrantes do bando "novo cangaço", foram os precursores do PCC no Piauí e comandaram o tráfico de drogas no estado.