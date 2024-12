Fernando Ressurreição, 26, que escapou do incêndio em um hotel na Tailândia na noite do último domingo (29), está internado em um hospital de Bangkok e "muito abalado". A noiva dele, a médica Carolina Canales, 24, morreu no incidente. Os governos brasileiro e de Alagoas estão atuando em uma força-tarefa para prestar assistência ao universitário. Na fuga, ele pulou de uma janela do terceiro andar e fraturou o pé.