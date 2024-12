Sonho e noivado: quem era a médica alagoana morta em incêndio na Tailândia

Carolina Canales estava de férias na Tailândia quando o hotel em que estava hospedada pegou fogo na noite de 29 de dezembro Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O incêndio

Três pessoas morreram no incêndio. Segundo o jornal local Khaosod, uma das vítimas morreu já no local, enquanto as outras duas foram levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.