Processos contra centenas de invasores do Capitólio devem ser arquivados sob o governo de Donald Trump. A previsão é do próprio Departamento de Justiça que indicou que conta com apenas alguns dias para ainda acusar os envolvidos nos ataques de 6 de janeiro de 2021, antes de uma mudança profunda na forma pela qual o evento será tratado. Durante a campanha, o presidente eleito chamou a data "dia do amor" e classificou os envolvidos de "patriotas". Em várias ocasiões, se referiu aos invasores como "nós", enquanto grupos radicais que participaram dos ataques passaram a fazer parte de seus comícios, em 2024.