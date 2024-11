Sob Trump, centenas de casos de invasores do Capitólio devem ser arquivados

Mas os promotores estimaram que até 2.500 pessoas poderiam ser acusadas. Sob o controle de Trump, a previsão é de que todos esses casos que ainda não foram formalmente acusados sejam arquivados e encerrados.

Em março, Trump sinalizou que iria perdoar os invasores como parte de suas primeiras medidas ao assumir o governo.

Ele minimizou a violência que se seguiu naquele dia, referindo-se aos réus como "reféns". Trump ainda compareceu a eventos de arrecadação de recursos para apoiar os invasores detidos.

Nos comícios da campanha, Trump ainda subiu ao palco com a música "Justice for All" (Justiça para Todos), do "J6 Prison Choir" (Coro da Prisão J6). Trata-se de um grupo de homens detidos por participarem da invasão.

A vitória de Trump, porém, já começou a ter um impacto nos julgamentos. Dois dias depois da eleição, um dos advogados dos invasores escreveu para uma corte apontando que seu cliente, que na época tinha 18 anos, seria "perdoado" por Trump.

"Durante toda a sua campanha, o presidente eleito Trump fez várias promessas de clemência para os réus de 6 de janeiro, especialmente para aqueles que eram participantes não violentos", escreveram os advogados de Christopher Carnell. "Carnell, que era um participante não violento de 18 anos no Capitólio em 6 de janeiro, espera ser liberado do processo criminal que está enfrentando atualmente quando o novo governo tomar posse", disse.