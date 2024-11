Expulsão de alunas de escola militar por 'chamar diretor de você' é anulada

O diretor da escola é o major Jeremias Freire Costa. Ele foi procurado pelo UOL para comentar a decisão, mas não respondeu até o momento. O espaço segue aberto. Além dele, todo o conselho disciplinar do colégio foi acionado pelo MPPA e deverá prestar esclarecimentos sobre o caso.

O Corpo de Bombeiros, responsável pela escola negou retaliação e, sem dar detalhes sobre motivo, disse que já reintegrou as duas (veja mais abaixo).

A decisão

Em nota, o MPMA afirmou que a ata da reunião do conselho disciplinar "confirma que as duas foram excluídas por terem utilizado o pronome 'você', bem como por terem se envolvido em uma discussão com outro aluno."

Na manifestação, o MPMA afirma que o acesso e a frequência a escola significa, além do aprendizado de conteúdos formais, a aquisição de sociabilidade e o exercício da cidadania.

"Ao expulsar as alunas de forma arbitrária, os coatores violam o direito à educação, prejudicando o ensino das estudantes às vésperas do fim do ano letivo e de seus ingressos no ensino médio", afirmou a promotora Sandra Pontes.