A disputa pela hegemonia do tráfico de drogas e jogos de azar entre o PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa de São Paulo, a maior do Brasil, e o CV (Comando Vermelho), organização do Rio de Janeiro, leva terror e medo aos estados do Nordeste. Na Paraíba, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao Ministério Público, denunciou 12 integrantes da cúpula do CV no estado na última sexta-feira (18). Segundo a promotoria de Justiça, o líder do grupo é Jonathan Ricardo de Lima Medeiros, 33, conhecido como Dom.