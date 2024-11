O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, pediu segurança para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). O pedido foi feito na presença de advogados dele para promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), em janeiro deste ano, quando o empresário propôs a fazer um acordo de delação premiada com o MPSP.