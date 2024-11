Empresário que delatou PCC pediu mais segurança ao MP para fechar acordo

Suposto problema mecânico em um dos veículos da escolta de empresário morto. Segundo a Polícia Civil, o Volkswagen Amarok, que seria usado na escolta, apresentou problema e foi deixado em um posto de combustível sem acessar a área de desembarque. A investigação irá apurar se houve mesmo falha mecânica ou se episódio pode estar relacionado com o crime.

PMs chegaram ao terminal 2 no veículo Trailblazer. O veículo foi ocupado ainda pelo filho de Vinícius, de 11 anos, e José Luiz Vilela Bittencourt, 23, amigo do empresário. Ambos também tiveram os telefones celulares apreendidos para que a Polícia Civil possa apurar com quem conversaram e o que foi falado.

Investigadores também apuram como os assassinos sabiam a localização do empresário. Ele voltava de Maceió com a namorada e o motorista. A mulher deixou o aeroporto com um dos PMs que integrava a escolta do empresário. Ela já foi ouvida pelas autoridades.

Local do crime ficou interditado por cinco horas nesta sexta-feira Imagem: Uesley Durães/UOL

Como foi o ataque

Empresário foi baleado por dois homens encapuzados e com fuzis. Após a ação, eles entraram em um Gol preto, onde um motorista os aguardava, e fugiram.