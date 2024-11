A Polícia Civil de São Paulo identificou Kaue do Amaral Coelho como o suspeito de envolvimento no assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, morto a tiros em um ataque no aeroporto de Guarulhos no dia 8 de novembro. Ele foi identificado com a ajuda das imagens de câmeras de segurança do aeroporto. Hoje pela manhã uma operação da Polícia Civil fez buscas após a Justiça decretar ontem a prisão de Kaue, mas o suspeito não foi encontrado.