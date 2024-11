Polícia identifica envolvido em morte de Gritzbach; prisão é decretada

Assim que os atiradores recebem o aviso do comparsa que estava dentro do saguão do aeroporto, o Gol preto sai bem devagar e passa pelo ônibus. Dois homens armados descem do automóvel, bem frente a Gritzbach, e disparam contra ele. A morte foi instantânea.

Quando o informante deu o sinal aos comparsas, Gritzbach atravessava a faixa com a a namorada dele, Maria Helena Paiva Antunes, 29. O soldado da Polícia Militar, Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos escoltas do empresário, estava armado, ao lado dele.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) apurou que atiradores levaram apenas sete segundos para matar Vinícius Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), com 10 tiros de fuzis no aeroporto internacional de Guarulhos.

O suspeito de ser o olheiro é um traficante de drogas. Segundo a polícia, o homem ainda deu fuga para os atiradores quando eles trocaram de carro. Agentes do departamento disseram à reportagem que a ação foi planejada, ensaiada e sincronizada.

Os policiais conseguiram novas imagens sobre a dinâmica do crime e também do Gol preto usado na ação. O veículo dá três voltas no entorno do setor de desembarque do terminal 2. Depois para atrás de um ônibus estacionado da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

O Gol preto pertencia a uma mulher, moradora no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, na região de Sapopemba, na zona leste paulistana. Ela vendeu o carro para um homem. O novo proprietário foi ouvido no DHPP e a participação dele no crime foi descartada.