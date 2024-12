Caso Griztbach: Quem são e como agiam alvos de delator do PCC, segundo a PF Um relatório da Polícia Federal com mais de 700 páginas detalha a atuação de cada um dos oito alvos investigados no bojo da Operação Tacitus, deflagrada na terça-feira (17) para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Os alvos foram denunciados à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, assassinado a tiros em 8 de novembro deste ano no aeroporto internacional de Guarulhos. Veja o texto completo de Josmar Jozino