Caso Gritzbach: Delegado e policiais delatados são presos em operação da PF

Segundo o delator, Baena e Monteiro chegaram a receber R$ 1 milhão e o dinheiro teria sido entregue por César Trujillo, dono de uma loja de carros no Jardim Anália Franco, zona leste. O empresário afirmou que os dois policiais foram pessoalmente ao restaurante Sonora receber o dinheiro.

O empresário revelou na corregedoria que após as mortes de Cara Preta e Sem Sangue, ele foi sequestrado por integrantes do "tribunal do crime" do PCC e levado para um cativeiro, no Tatuapé onde estavam um agenciador de jogadores de futebol, um amigo de infância de Cara preta e outros seis integrantes do PCC.

O sequestro - continuou Vinícius - também foi investigado pelo DHPP, mas o caso acabou arquivado porque o agenciador dos jogadores e um outro membro do PCC, Rafael Maeda Pires, o Japa, encontrado morto no Tatuapé em maio do ano passado, teriam pago R$ 10 milhões a Baena e Monteiro para não serem presos.

No depoimento, o empresário contou que os policiais ficaram com R$ 5 milhões cada. Ele disse que foi informado da corrupção pelos policiais civis Valdenir Paulo de Almeida, 57, o Xixo, e Valdir Pinheiro, 55, o Bolsonaro.

Ambos foram presos pela Polícia Federal em setembro deste ano, acusados de receber R$ 800 mil de João Carlos Camisa Nova Júnior, 39, o Dom Corleone, um dos maiores exportadores de cocaína à Europa, para interromper uma investigação sobre tráfico internacional de drogas.

Relógios roubados

No dia em que foi preso pelos policiais do DHPP - acrescentou o depoente - Gritzbach teve uma valise com 15 relógios de luxo levados pelo delegado Baena e investigador Monteiro. Ele foi conduzido para o 8º DP (Belém), na zona leste.