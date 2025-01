A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo tentam identificar quem é a pessoa que se apresenta como "Tacitus" e envia e-mails para diversas autoridades sobre o caso do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, assassinado no final do ano passado no aeroporto internacional de Guarulhos. Tacitus inclusive enviou e-mails para dizer que criou uma live para acompanhar ao vivo o assassinato de Gritzbach.