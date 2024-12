Câmeras de segurança registraram ação da PM em que rapaz foi baleado à queima-roupa Reprodução/TV Globo Só a violência policial não pára no fim do ano Rodrigo Barradas Neste fim de ano, apenas um assunto noticioso segue seu ritmo inexorável e, infelizmente, sempre abundante: o da desmedida violência policial. Leonardo Sakamoto, no UOL News, comenta o caso do dia: um PM atirando à queima-roupa em um rapaz que filmava uma ação policial em São Paulo. Antes desse episódio, o mesmo Sakamoto já fazia uma reflexão sombria: "Sangue de inocente não constrange políticos porque matar dá voto no Brasil". É lamentável, mas vale a leitura. Leonardo Sakamoto: Tiro à queima-roupa em SP é cena trágica, bizarra e inaceitável

Leonardo Sakamoto: Sangue de inocente não constrange políticos porque matar dá voto no Brasil