Sakamoto: tiro à queima-roupa em SP é cena trágica, bizarra e inaceitável

O tiro disparado por um PM à queima-roupa em jovem que gravava a ação policial, em São Paulo, é uma cena trágica, bizarra e inaceitável, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu [em São Paulo] é uma cena trágica, bizarra, bisonha e inaceitável, e acontece diariamente na periferia das grandes cidades de São Paulo. Isso aí é o padrão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Um policial militar foi flagrado dando um tiro à queima-roupa em um jovem de 24 anos, na noite de ontem (25), enquanto ele gravava a abordagem ocorrida no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista. Após ser atingido, o rapaz cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam no local. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Consultada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que o rapaz tentou tirar a arma do policial, mas não é possível verificar a suposta ação em imagens que circulam nas redes sociais.